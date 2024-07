Fermat ist ein bahnbrechendes KI-Tool, das die Modebranche revolutionieren soll. Es ermöglicht Benutzern, schneller Ideen zu entwickeln, zu entwerfen und Modedesigns zu präsentieren, was ihren kreativen Arbeitsablauf erheblich verbessert. Fermat ist außerdem ein kollaboratives Whiteboard, das es Designern ermöglicht, ihre Ideen in realistische Bilder umzusetzen. Benutzer können ihre handgefertigten Skizzen in die Realität umsetzen, indem sie mit einem Klick hochwertige Renderings erhalten. Das Tool ermutigt Designer, ihren einzigartigen Stil mithilfe visueller Referenzen anzuwenden, um die Kohärenz ihrer Kollektionen aufrechtzuerhalten oder ihre Bestseller neu zu gestalten. Eine wichtige Funktion ist die Möglichkeit, die Ausstrahlung, Materialien und Farben von Modestücken innerhalb von Sekunden zu ändern. Es bietet auch die Möglichkeit, ein Outfit an verschiedenen Modellen zu visualisieren und die Einstellungen nach Bedarf anzupassen. Fermat ermöglicht außerdem eine hochauflösende Hochskalierung zur Verbesserung handgefertigter Designs und bietet die Option, Designs in bearbeitbare Vektorformate umzuwandeln. Es ist ein wichtiges Werkzeug, das es Modeschöpfern ermöglicht, ihre Ideen in greifbare Prototypen umzusetzen, den visuellen Ausdruck von Ideen zu unterstützen und eine effektive Zusammenarbeit zwischen Teams zu fördern. Verschiedene etablierte Unternehmen und freiberufliche Modeberater vertrauen darauf und nutzen es.

Website: fermat.app

