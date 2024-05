Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Essembi ist das Software-Innovationszentrum, das Softwareunternehmen dabei hilft, ihren Innovationszyklus zu beschleunigen, um in ihrem Markt führend zu werden. In der heutigen schnelllebigen Softwarewelt ist der Druck, großartige Software zu entwickeln, größer denn je. Die Geschwindigkeit Ihres Software-Innovationszyklus spielt eine entscheidende Rolle für Ihren Erfolg. Die erfolgreichen Branchenführer sind oft diejenigen mit dem schnellsten Software-Innovationszyklus – sie sammeln schnell wertvolles Feedback, treffen fundierte Entscheidungen über neue Produktfunktionen und liefern hochwertige Produktaktualisierungen schneller als ihre Konkurrenten. Essembi hilft Softwareteams, ihren Software-Innovationszyklus zu beschleunigen, indem es die Funktionalität zur Verwaltung des Zyklus in einem System bereitstellt. Wenn Ihre Produktmanagement-, Entwicklungs-, Kundensupport-, Vertriebs- und Marketingteams nahtlos auf einer einzigen Plattform zusammenarbeiten, profitieren alle: Ihre Kunden erhalten Funktionen schneller, Ihr Produkt wächst schneller und Ihr Unternehmen skaliert schneller.

Website: essembi.com

