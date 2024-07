Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

eSchool News behandelt Bildungstechnologie in all ihren Aspekten, von Gesetzgebung und Rechtsstreitigkeiten über Best Practices bis hin zu gewonnenen Erkenntnissen und neuen Produkten. eSchool News wurde erstmals im März 1998 veröffentlicht und ist eine monatlich erscheinende gedruckte und digitale Zeitung, die die notwendigen Nachrichten und Informationen bereitstellt, um Entscheidungsträgern der K-20-Klasse dabei zu helfen, Technologie und das Internet erfolgreich zu nutzen, um Nordamerikas Schulen und Hochschulen zu verändern und ihre Bildungsziele zu erreichen.

Website: eschoolnews.com

