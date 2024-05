ERPGulf – Maßgeschneidertes ERP für die Golfregion, regionales Hosting. ERPGulf ist ein ERP- und CRM-System, das speziell für die Golfstaaten entwickelt wurde. (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Oman, Kuwait und Katar) Es folgt allen Gesetzen, Vorschriften und Verfahren in diesen Ländern, insbesondere den Beschäftigungsregeln für Einwanderer, dem Lohnschutzsystem, den Visabestimmungen, dem Familienstand, den Einbürgerungsbestimmungen, der GCC-Mehrwertsteuer usw. ERPGulf ist mit Hunderten von Installationen eines der führenden Systeme in der Region. Wir bieten auch Schulungen und Zertifizierungen für Buchhalter und Wirtschaftsprüfer in der Region an. ECA (ERPGulf Certified Accountant) verbessert die Karriereaussichten der Fachkräfte in der Region. Die meisten Unternehmen, die andere EPR- und CRM-Systeme implementiert haben, haben in der Region Schwierigkeiten in den Bereichen Arbeitsgesetze, Lohnschutzsysteme, Visabestimmungen usw. ERPGulf berücksichtigt und aktualisiert bereits regelmäßig die Änderungen der Vorschriften und Aktualisierungen im System. Darüber hinaus ist ERPGulf das einzige ERP-System, das in den regionalen Rechenzentren gehostet wird. In einigen Ländern gibt es Regeln, die die Speicherung von Finanzdaten außerhalb von Unternehmen einschränken. Darüber hinaus sorgt regionales Hosting dafür, dass die Systemkonnektivität schneller und stabiler wird. ERPIntegriert mit den meisten Finanz-Gateways in der Region wie Q-Pay und Speedcash. Wir arbeiten auch mit Lieferunternehmen wie Talabat, Rafeeq, Delivery und Snoonu zusammen, um deren System und ERPGulf zu integrieren. 3CX, die beliebte Callcenter-Software in der Region, lässt sich für das Kundenbeziehungsmanagement nativ in ERPGulf integrieren. ERPGulf stellt eine API für alle Apps oder Systeme von Drittanbietern bereit, um Daten sicher aus seiner Datenbank abzurufen oder zu übertragen.

Website: cloud.erpgulf.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit ERPGulf verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.