Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Enable hilft Herstellern, Händlern und Einzelhändlern, Rabatte in einen strategischen Wachstumsmotor zu verwandeln. Mit unserer umfassenden Rabattverwaltungsplattform können Sie jede Geschäftsart effektiv verwalten und gleichzeitig den gesamten Rabattverwaltungsprozess verfolgen, analysieren und optimieren. Mit Funktionen für die Zusammenarbeit können Sie nahtlos gemeinsam Geschäfte erstellen, verhandeln und ausführen und dann den Fortschritt in Echtzeit an einem vertrauenswürdigen Ort verfolgen, um eine bessere Abstimmung zu fördern. Sie behalten die volle Kontrolle, indem Sie die Daten, die Sie teilen möchten, sowohl intern als auch extern teilen und gleichzeitig Arbeitsabläufe, Genehmigungsprozesse und Prüfpfade konfigurieren, um Transparenz und Compliance zu gewährleisten.

Kategorien : Business Rabattverwaltungssoftware

Website: enable.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Enable verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.