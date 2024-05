lementary POS ist Ihre mobile Kasse oder ein komplexes Point-of-Sale-System, maßgeschneidert auf Ihre spezifischen Anforderungen. Für einen einzigen, fairen Preis erhalten Sie Zugriff auf unzählige Funktionen, die Ihre Geschäftsprozesse vereinfachen und beschleunigen, sowie auf eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern und angeschlossenen Geräten. Mit Elementary POS können Sie auf ein flexibles Verkaufsmodul und ein virtuelles Büro zugreifen und so unterwegs auf Verkaufsstatistiken, Lagerverwaltung und vieles mehr zugreifen. Elementary POS ist ideal für kleine und mittlere Unternehmen, Freiberufler sowie Existenzgründer. Es handelt sich um ein benutzerfreundliches, umfassendes System, das darauf ausgelegt ist, mit Ihrem Unternehmen zu wachsen. Ob Sie eine einzelne mobile Registrierkasse oder ein komplexeres System benötigen, Elementary POS kann genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. Sie können es sich wie ein Konstruktionsspiel vorstellen, das Sie genau an die Anforderungen Ihres Geschäftsmodells anpassen können. Innerhalb weniger Minuten können Sie Elementary POS mit externen Geräten wie Kundendisplays, Küchendisplays, Barcode-Lesegeräten oder Zahlungsterminals verbinden – alles in Form von Tablets oder Mobiltelefonen mit Android oder speziellen Geräten. Die App bietet eine breite Palette an Funktionen, darunter Verkauf, Fernbestellung, Lagerverwaltung, erweiterte Verkaufsstatistiken und -berichte sowie ein virtuelles Büro, mit dem Sie Ihr Unternehmen von überall aus verwalten können. Sie können Ihrem Konto eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern und Kassen hinzufügen. Elementary POS funktioniert auf jedem Mobiltelefon oder Tablet mit Android und erspart Ihnen die Investition in kostspielige Hardware.

Website: elementarypos.com

