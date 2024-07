Die Eden AI-Plattform bietet einfachen Zugriff auf eine Vielzahl von Sprach- und Audioanalysetechnologien erstklassiger Anbieter. Es umfasst Speech-to-Text- und Text-to-Speech-Funktionen, die für die Spracherkennung bzw. Sprachsynthese verwendet werden könnten. Mit der Speech-to-Text-Funktion werden gesprochene Wörter erkannt und zur weiteren Analyse in Text umgewandelt. Diese Funktion stellt asynchrone APIs bereit, die es Anforderern ermöglichen, daran erinnert zu werden, wenn die angeforderte Ressource bereit ist. Asynchrone Anforderungen sind nützlich, um die Funktionalität einer Anwendung aufrechtzuerhalten, indem sie die Verwendung der Anwendungsressourcen optimieren, während eine Anforderung aussteht. Andererseits ermöglicht Ihnen die Text-to-Speech-Funktionalität, Audio aus einem bestimmten Text zu generieren und gleichzeitig die zugehörige Stimme auszuwählen. Das Speech-Tool von Eden AI eignet sich für Entwickler, Nicht-Programmierer, Produktmanager und KI-Experten. Die Plattform gibt nicht an, mit wie vielen Anbietern sie zusammenarbeitet, sondern betont die Qualität der von ihnen angebotenen Technologien. Aus einem Kundenbericht geht hervor, dass das Speech-Tool zur Automatisierung der Voicemail-Verarbeitung verwendet wurde, indem MP3-Dateien in Text umgewandelt und als Textnachrichten an die Mitarbeiter übermittelt wurden. Insgesamt könnten die Funktionen des Speech-Tools in verschiedenen Anwendungen genutzt werden, darunter Sprachtranskription, Sprachbefehle, sprachgesteuerte Chatbots und mehr.

Website: edenai.co

