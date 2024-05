ECOMMPAY ist ein führender Zahlungsdienstleister und ein Direktbankkarten-Acquirer. Wir entwickeln maßgeschneiderte datengesteuerte Technologien für E-Commerce-Kunden, um weltweit Online-Zahlungen durchzuführen. ECOMMPAY sorgt für Geldbewegungen mit einem Klick; Unser Zahlungsgateway ermöglicht einen Omnichannel-Zahlungsprozess und kombiniert Acquiring-Funktionen, über 100 Zahlungsmethoden, Massenauszahlungen und technologische Innovation in einer einzigen, nahtlosen Integration. Unsere Kunden profitieren von reduzierten Betriebskosten, kürzeren Markteinführungszeiten im Falle einer Geschäftsausweitung und der Synergie zwischen Konvertierung und Sicherheit. ECOMMPAY verfügt weltweit über vier Niederlassungen und beschäftigt über 700 Mitarbeiter. Die Unternehmen der ECOMMPAY-Gruppe bieten internationale Zahlungsdienste und Direct Acquiring unter den Lizenzen der Financial Conduct Authority of the UK (FCA) – ECOMMPAY LIMITED, und der Central Bank of Cyprus – ECOMMBX LIMITED an.

Kategorien : Finance Zahlungsabwicklungssoftware

Website: ecommpay.com

