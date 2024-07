Ebby.co ist eine KI-gestützte Transkriptionssoftware, die sowohl Audio als auch Video in Text umwandelt. Mit über 100 erkannten Sprachen und Dialekten ist das Tool in der Lage, automatisch Untertitel für Videos zu generieren. Ebby.co gewährleistet Datenschutz und Sicherheit bei seinen Abläufen und ermöglicht vertrauliche Transkriptionen. Ausgestattet mit einem benutzerfreundlichen Online-Editor ermöglicht die Plattform den Benutzern, ihre Transkriptionen nach Bedarf zu überprüfen, zu bearbeiten und anzupassen. Transkripte können in verschiedenen Formaten exportiert werden, darunter Word, PDF, CSV, VTT und SRT. Das Tool bietet auch Funktionen für die Zusammenarbeit, die die gemeinsame Nutzung von Transkripten entweder schreibgeschützt oder mit Bearbeitungsberechtigungen für die Zusammenarbeit im Team ermöglichen. Darüber hinaus bietet Ebby.co eine automatische Sprecherkennzeichnung und unterstützt eine Vielzahl von Audio- und Videodateiformaten (mp3, mp4, wav, m4a, mov, 3gp, avi, aac, wma, wmv usw.) und wandelt diese in Text um . Die Plattform wurde aufgrund ihrer schnellen Bearbeitung, der hochwertigen Transkriptionen und der transparenten Preisgestaltung positiv bewertet. Es eignet sich besonders zum Transkribieren von Interviews, Podcasts, Meetings und Telefonaten.

