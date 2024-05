Easynote ist eine Arbeits- und Kollaborationssoftware, mit der jeder und überall seine tägliche Arbeit verwalten kann. Dank seines einzigartigen Rastersystems ist es einfach und sehr skalierbar für jede Branche oder jedes Unternehmen. Egal, ob Sie agil, in der Zeitleiste oder im Raster arbeiten müssen, Easynote ist die richtige Wahl für Sie. Es ist also Zeit, sich von Monday.com, Asana, Clickup, Trello, TeamGantt und vielen mehr zu verabschieden. Nutzen Sie über 50 vordefinierte Vorlagen, um in Sekundenschnelle loszulegen. Verwalten Sie kleine Projekte oder große Unternehmensprojekte gemeinsam mit Ihrem Team! Nutzen Sie unser einzigartiges Dashboard, um sich an einem einzigen Ort einen Überblick über alle Ihre Projekte zu verschaffen. Easynote bietet eine 7-tägige Testversion ohne Kreditkarte an.

Website: easynote.com

