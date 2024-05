Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Easebuzz ist eine Full-Stack-Plattform für Zahlungslösungen, die mehr als 1.00.000 Unternehmen in Indien bedient. Mit der Mission, ein zentrales Finanzbetriebssystem für Unternehmen zu werden, unterstützt Easebuzz Unternehmen bei der Digitalisierung von Zahlungen und der Verwaltung von End-to-End-Finanzabläufen rund um digitale Zahlungseinzüge, Zahlungsauszahlungen, vernetztes Banking, geteilte Zahlungen, automatisierte Abstimmung, Lieferantenzahlungen, Sub- Händlerverwaltung, Rückerstattungsverwaltung usw. über Plug-and-Play-API-Lösungen. Neben der Betreuung von KMU und Start-ups in Indien bedient das Unternehmen auch mittlere und große Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftszweigen, darunter Bildung, Einzelhandel, NBFCs, Versicherungen, E-Commerce, D2C, Reisen und Tourismus usw.

Kategorien : Finance Zahlungsabwicklungssoftware

Website: easebuzz.in

