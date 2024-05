Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

dtcpay ist ein regulierter Zahlungsdienstleister, der zuverlässige Lösungen für Händler bietet, um ihre Einnahmen durch höhere Akzeptanzraten für Fiat- und Kryptowährungstransaktionen zu steigern. Die Kunden unserer Kunden profitieren von reibungslosen Zahlungserlebnissen, unabhängig davon, ob sie unser preisgekröntes POS+-Terminal im Geschäft oder unseren Online-Checkout nutzen. dtcpay wurde 2019 in Singapur gegründet, ist ein lizenziertes Major Payment Institution (MPI) der Monetary Authority of Singapore (MAS) und bietet Dienste für digitale Zahlungstoken (DPT) an.

Website: dtcpay.com

