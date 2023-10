Echtzeitbearbeitung für Teams – Paper ist ein kostenloses Produkt von Dropbox. Dropbox Paper ist mehr als ein Dokument – ​​es ist ein Co-Editing-Tool, das Erstellung und Koordination an einem Ort vereint. Dropbox Paper, oder einfach Paper, ist ein von Dropbox entwickelter kollaborativer Dokumentbearbeitungsdienst. Dropbox Paper entstand aus der Übernahme des Dokumenten-Collaboration-Unternehmens Hackpad im April 2014 und wurde im Oktober 2015 offiziell angekündigt und im Januar 2017 eingeführt. Es bietet eine Webanwendung sowie mobile Apps für Android und iOS. Dropbox Paper wurde im offiziellen Ankündigungsbeitrag als „ein flexibler Arbeitsbereich, der Menschen und Ideen zusammenbringt. Mit Paper können Teams erstellen, überprüfen, überarbeiten, verwalten und organisieren – alles in gemeinsam genutzten Dokumenten“. Der Empfang von Dropbox-Papier war gemischt. Kritiker lobten die Funktionalität für die Zusammenarbeit, einschließlich der sofortigen Verfügbarkeit von Inhalten, der Möglichkeit, bestimmte Mitarbeiter zu erwähnen, Aufgaben zuzuweisen, Kommentare zu schreiben sowie die Namensnennung und den Revisionsverlauf zu bearbeiten. Aus verschiedenen Quellen erhielt das Unternehmen besonderes Lob für seine Unterstützung von Rich Media. Ein Rezensent stellte fest, dass die Unterstützung von Paper für Rich Media die Fähigkeiten der meisten Mitbewerber übertrifft. Allerdings wurden fehlende Formatierungsoptionen und Bearbeitungsfunktionen kritisiert. Während die Benutzeroberfläche als minimalistisch gelobt wurde, führten Rezensenten das Fehlen einer festen Formatierungsleiste und fehlende Funktionen in Konkurrenzprodukten an, die Dropbox Paper wie ein „leichtes“ Tool erscheinen ließen.

