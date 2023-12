Djaboo ist ein hervorragender, intelligenter Kundenbeziehungsmanager, der die Produktivität Ihres Unternehmens steigert. Sie können Ihre Projekte, Ihre Kunden, Ihr freiberufliches Team und Ihre Zahlungen verwalten und Ihre Verträge und Rechnungen automatisch an einem Ort erstellen. Djaboo bietet Ihnen schnellen und einfachen Zugriff auf die Funktionen, die Sie für die Entwicklung Ihres Unternehmens benötigen. Es enthält alles, was Sie für eine effiziente und friedliche Verwaltung Ihres Unternehmens benötigen. Du bist dran ! Wesentliche Funktionen für Ihre Produktivität. Automatische Berichte über Arbeitszeitnachweise und Einnahmen/Ausgaben. Die automatische Berechnung Ihrer Gebühren. Die Verwaltung des Übergangs zu verschiedenen Ebenen Ihrer Mehrwertsteuer. Angebotsverwaltung in Echtzeit. Sales Pipelines-Verträge werden automatisch aus Kundeninformationen generiert. Wesentliche Funktionen für das Projektmanagement. Verwalten Sie Ihre einfachen und komplexen Aufgaben mit der Einrichtung von Erinnerungen. Ein integrierter Chat, der es Ihnen ermöglicht, Projekte mit Ihren beteiligten Mitarbeitern zu besprechen. Planung von Aufgaben und Aktivitäten über Kalender, Zeitleisten, Zeiterfassung und Gantt-Diagramme, Kanban oder Listen. Die Verwaltung von Dokumenten, Tabellenkalkulationen und Wissensdatenbanken, um diese mit Ihren Mitarbeitern zu teilen. Wesentliche Funktionen für die Kundenverwaltung: Hinzufügen von Kunden oder Massenimport Ihrer bestehenden Kunden. Teammanagement durch Angabe der Rollen und des Zugriffs auf die Anwendung sowie eine Übersicht über den Urlaub, die Anwesenheit und die Aktivitäten aller Personen. Der Shop ermöglicht es Ihnen, vordefinierte Leistungspakete anzubieten. Automatische Rechnungsstellung durch unseren intuitiven Editor. Vollständige Anpassung Ihrer Anwendung. Möglichkeit zur Auswahl der Ansicht: Listenansicht, Tabellenansicht, Kalenderansicht und vieles mehr. Fügen Sie Ihr Logo hinzu, passen Sie die Farben an und fügen Sie die gewünschten Hintergründe hinzu. Passen Sie Ihren digitalen Arbeitsplatz individuell an. Sie haben folgende Möglichkeiten: Wählen Sie die verschiedenen Funktionen aus, die Sie verwenden möchten. Ändern Sie die Farben, um Aufgaben besser erkennbar zu machen. Nutzen Sie unterschiedliche Status, um Aufgaben zu kategorisieren und die Effizienz zu steigern.

