Desk360 ist eine Omnichannel-Kundensupportplattform, die es Unternehmen jeder Größe ermöglicht, eine 360-Grad-Ansicht ihrer Kunden zu erhalten und einen Posteingang der nächsten Generation für ihre mobilen Apps und Websites zu nutzen. Damit können Sie mit Ihren Kunden über jeden Kanal kommunizieren (E-Mail, Live-Chat, soziale Medien, WhatsApp und sogar über ein Nachrichtenfeld in ihren mobilen Apps) und gleichzeitig alle Nachrichten auf einem einzigen Bildschirm für Ihre Kundenvertreter vereinen. Mit Desk360 können Sie einen Posteingang erstellen, damit Ihre Benutzer zu ihren eigenen Bedingungen mit Ihnen in Kontakt treten können. Desk360 bietet Integrationen mit dem App Store, Google Play Store und der Huawei AppGallery, sodass Sie alle Store-Bewertungen auf einer einzigen Seite zusammenfassen und Ihren Kunden antworten können, ohne zwischen Ihren Store-Konten hin und her wechseln zu müssen. Die Verwaltung Ihrer Social-Media-Konten ist mit Desk360 ein Kinderspiel. Sie können alle Kundennachrichten von Facebook, Instagram und Twitter auf einem einzigen Bildschirm anzeigen und beantworten und so Ihren Vertretern viel Zeit sparen. Verwenden Sie unterschiedliche E-Mail-Adressen, um Ihren Kunden Support zu bieten? Kein Problem, denn Sie können alle Ihre E-Mail-Adressen auf einem einzigen Bildschirm vereinheitlichen. Darüber hinaus können Sie auf Ihrer Website benutzerdefinierte FAQ- und Kontaktseiten erstellen, um Ihren Kunden eine ganzheitliche Unterstützung durch Ihre Marke zu bieten. Entdecken Sie Desk360 noch heute und beginnen Sie mit Ihren Kunden mit vordefinierten Desk360-Nachrichten zu kommunizieren, die von professionellen Übersetzern in 40 Sprachen erstellt wurden! Verwalten Sie Ihre Kundennachrichten aus diesen 11 Kanälen auf einer Seite und erhalten Sie detaillierte Berichte zu Produkten und Benutzern. Wählen Sie aus, wer für welches Projekt verantwortlich sein soll, indem Sie jedem Produkt spezielle Agenten zuweisen, und fördern Sie die Zusammenarbeit zwischen Teams, um ihre Leistung zu steigern!

Website: desk360.com

