DeepMake ist ein auf künstlicher Intelligenz (KI) basierendes Tool, das hauptsächlich für die Erstellung von Inhalten mit Schwerpunkt auf Videoeffekten (VFX) entwickelt wurde. DeepMake nutzt Open-Source-KI und bietet eine Reihe von Diensten zur Rationalisierung und Optimierung des Content-Erstellungsprozesses. Zu diesen Diensten gehören sofortige Videoeffekte, die Erstellung von Stockvideos aus Textaufforderungen und die sofortige Segmentierung von Ebenen. Das Tool verfügt über Funktionen wie die stabile Diffusionsvideogenerierung, die es Benutzern ermöglicht, aus schriftlichen Eingabeaufforderungen hochwertige Videos zu formulieren oder vorhandene Clips zu erweitern. Es nutzt außerdem die intelligente Ebenensegmentierung, die die Segmentierung von Charakteren, Hintergründen und Objekten in Videos automatisiert und so präzise Videomodifikationen und dynamisches Storytelling ermöglicht. Ein weiteres wichtiges Merkmal von DeepMake ist die leistungsstarke Face-Swapping-Technologie, mit der Charaktere zum Leben erweckt, Stunt-Doubles ersetzt und animierte Avatare für Spiele und Streaming erstellt werden können. Das Tool verfügt außerdem über eine Video-Upscaling-Funktion, die darauf abzielt, die Qualität und Detailgenauigkeit von Videos zu verbessern. DeepMake bietet außerdem Integrationen mit Adobe After Effects und Nuke und erweitert so seine KI-gestützten visuellen Effekte auf die Tools, mit denen Benutzer bereits vertraut sind. DeepMake bietet eine Preisstruktur für verschiedene Nutzungsarten, darunter eine Open-Source- und völlig kostenlose Version mit unbegrenzter Nutzung sowie Premium-Pakete mit exklusiven Funktionen und technischem Support.

Website: deepmake.com

