Daft Art ist ein KI-gestütztes Tool, mit dem Benutzer schnell und einfach hochwertige Albumcover erstellen können. Es nutzt kuratierte Ästhetik und bietet visuelle Möglichkeiten zur Interaktion mit KI, um so viele Kunstwerke wie nötig zu generieren, bis das gewünschte Aussehen erreicht ist. Benutzer können den Text des Bildmaterials anpassen, indem sie den Albumtitel und den Namen des Künstlers bearbeiten. Das endgültige Bildmaterial wird dann in einem hochauflösenden Format mit dem richtigen Seitenverhältnis geliefert. Darüber hinaus haben Benutzer die Möglichkeit, das Kunstwerk auf einem echten Gerät in der Vorschau anzuzeigen, bevor sie sich für das endgültige Erscheinungsbild entscheiden, und es kann auf alle Streaming-Plattformen hochgeladen werden. Daft Art bietet auch von anderen Künstlern erstellte Mustercover an, um Benutzern eine Vorstellung davon zu geben, wie das endgültige Kunstwerk aussehen könnte. Mit Daft Art können Benutzer ein Kunstwerk erstellen, auf das sie stolz sein werden.

Website: daftart.ai

