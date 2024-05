Optimieren Sie Ihren Produkt-Feed, optimieren Sie Ihre Ausgaben. Sorgen Sie für mehr Traffic in Ihrem Online-Shop und erhöhen Sie Ihre Konversionsrate, indem Sie Ihre Produkt-Feed-Daten basierend auf den Anforderungen verschiedener Kanäle optimieren, z. B. Anzeigen mit Produktinformationen, Preisvergleichs-Websites oder Affiliate-Netzwerke. - Importieren Sie Ihre Produktdaten aus verschiedenen Quellen, einschließlich Shopify, Woocommerce, XML, CSV usw. - Bereichern Sie Ihre Daten durch Hinzufügen von Google Analytics, Google Sheet oder einer anderen Datei, um die Effizienz Ihrer Produktlisten zu steigern. Sie können beispielsweise Produkte mit hohem Traffic und keiner Conversion, außerhalb der Saison, geringem Lagerbestand und geringer Variantenverfügbarkeit automatisch ausschließen, was Ihren ROAS steigert. - Erstellen Sie XML-Produkt-Feeds oder nutzen Sie die API-Option, um Ihre Produktliste auf verschiedenen Kanälen zu veröffentlichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Google, Facebook und Criteo. - Verwenden Sie WENN-DANN-Regeln, um Ihre Produktdaten an die Bedürfnisse der Kanäle anzupassen, sodass Sie alle Ihre Produkte bewerben und die Algorithmen der Kanäle vollständig nutzen können. Mit unseren WENN-DANN-Regeln sind Ihnen keine Grenzen gesetzt, wie Sie Ihre Daten ändern können. - Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen und erstellen Sie Sicherheitsregeln, um Ihren Datenfluss fehlerfrei zu gestalten, sodass Sie völlig verschwendetes Budget für digitales Marketing und Betriebszeit einsparen können. - Nutzen Sie unsere einfache Benutzeroberfläche, die durch das Feedback unserer Mitglieder perfektioniert wurde – alles an einem Ort. Werden Sie Mitglied unserer digitalen Marketingplattform und erhalten Sie Zugang zu unseren Produkten, Know-how-basierten Empfehlungsideen zu Produkt-Feeds und Anzeigen sowie großartigem Kundensupport.

Website: crwizard.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit crwizard verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.