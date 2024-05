Crisp verbindet und analysiert Einzelhandelsdaten entlang der gesamten Lieferkette und versorgt CPG-Marken mit umsetzbaren Erkenntnissen in Echtzeit, um die Regale gefüllt zu halten, Abfall zu reduzieren und die Rentabilität in die Höhe zu treiben. Die offene Datenplattform von Crisp verbindet Lieferanten mit Daten von über 40 Einzelhändlern und Großhändlern und liefert Einblicke in Vertrieb und Lieferkette genau dann und dort, wo sie diese benötigen. Crisp leitet harmonisierte Datensätze – bis hin zur Filial- und Produktebene – zusammen mit Excel, BI-Tools und cloudbasierten Plattformen in native Dashboards ein.

Website: gocrisp.com

