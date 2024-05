CrescoData ist die führende Enterprise-Commerce-Automatisierungsplattform im asiatisch-pazifischen Raum. Die CrescoData Commerce Connect-Plattform ist eine Integrationsplattform, die Produkt-, Lager- und Bestelldaten zwischen den weltweit führenden Handelsplattformen abbildet und automatisiert. Wir lieben es, komplexe Commerce-Datenzuordnungs- und Automatisierungsprobleme zu lösen! Verbinden Sie sich mit der CrescoData Commerce-in-the-Cloud Suite, um auf branchenführende Technologie zuzugreifen, die die Leistungsfähigkeit von Cloud-KI und maschinellem Lernen nutzt, um Handelsdaten in großem Maßstab intelligent zu verbinden, abzubilden und zu automatisieren. Beginnen Sie mit der Verbindung von Channel-APIs ohne Codierung. Mit unserem Channel Integration-as-a-Service (cPaaS) entfällt die zeitaufwändige Kanalwartung. Möglichkeit des Zugriffs auf über 85 vorkonfigurierte Konnektoren über eine einzige Integration. Die CrescoData Commerce Connect-Plattform: – Verarbeitet über 5 Millionen SKUs pro Tag – Verarbeitet Bestellungen im Wert von mehr als 22 Millionen US-Dollar pro Monat – Ist mit über 85 Kanälen verbunden – Automatisiert über 1.500 Händler in 10 Märkten in 8 verschiedenen Sprachen. CrescoData wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Das Team ist über APAC und Europa verteilt.

Website: crescodata.com

