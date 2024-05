Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Creative Virtual ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Konversations-KI, das in der Branche für seine fast zwei Jahrzehnte Erfahrung und sein unübertroffenes Fachwissen anerkannt ist. Unsere innovativen virtuellen Agenten-, Chatbot- und Live-Chat-Lösungen V-Person™ bringen Menschen und KI zusammen, um nahtlose, personalisierte und skalierbare digitale Unterstützung für Kunden und Mitarbeiter zu bieten. Führende globale Organisationen verlassen sich auf unsere preisgekrönte Technologie und fachkundige Beratung, um ihr Supporterlebnis zu verbessern, Kosten zu senken, den Umsatz zu steigern und Markentreue aufzubauen. Unser globales Team und unser umfangreicher Partnernetzwerk-Support werden weltweit in über 37 Sprachen installiert und bieten sowohl lokale Zusammenarbeit als auch internationale Einblicke. Creative Virtual hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Australien, Indien, Singapur und Hongkong.

Website: creativevirtual.com

