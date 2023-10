Craigslist (stilisiert als Craigslist) ist eine amerikanische Kleinanzeigen-Website mit Abschnitten zu Jobs, Wohnraum, zum Verkauf stehenden Artikeln, gesuchten Artikeln, Dienstleistungen, gemeinnütziger Arbeit, Auftritten, Lebensläufen und Diskussionsforen. Craig Newmark startete den Dienst 1995 als E-Mail-Verteiler an Freunde mit lokalen Veranstaltungen in der San Francisco Bay Area. Es wurde 1996 zu einem webbasierten Dienst und wurde auf andere klassifizierte Kategorien ausgeweitet. Im Jahr 2000 begann die Expansion in andere Städte in den USA und Kanada und deckt mittlerweile 70 Länder ab. Im März 2008 wurden Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Portugiesisch die ersten nicht-englischen Sprachen, die Craigslist unterstützte. Mit Stand vom 9. August 2012 verfügten über 700 Städte und Gebiete in 70 Ländern über Craigslist-Websites. Einige Craigslist-Sites decken große Regionen statt einzelner Ballungsräume ab – beispielsweise gehören die US-Bundesstaaten Delaware und Wyoming, Colorado Western Slope, das California Gold Country und die Upper Peninsula of Michigan zu den Standorten mit eigenen Craigslist-Sites. Craigslist-Sites für einige Großstädte, beispielsweise Los Angeles, bieten dem Benutzer auch die Möglichkeit, sich auf einen bestimmten Bereich einer Stadt (z. B. das Zentrum von Los Angeles) zu konzentrieren.

Website: craigslist.org

