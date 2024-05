Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Physische Sammlerstücke in die Blockchain bringen. Courtyard lagert physische Sammlerstücke (Sammelkarten, Turnschuhe, Uhren usw.) in gesicherten Tresoren, erstellt eine 3D-Darstellung des Vermögenswerts und prägt ihn als NFT auf der Blockchain. Wir haben mit einem der größten Sicherheitsunternehmen der Welt eine Partnerschaft für die Lagerung von Sammlerstücken geschlossen. Sobald das physische Sammlerstück bei Courtyard eingegangen und tokenisiert wurde, können Benutzer: - Handeln Sie ihre NFTs auf jedem mit Ethereum kompatiblen Marktplatz - Behalten Sie ihre wertvollen Sammlungen als NFTs und vernetzen Sie sich mit anderen Sammlern - Brennen Sie ihr NFT auf der Website von Courtyard, um den zugrunde liegenden Vermögenswert einzulösen (Courtyard versendet eingelöste Sammlerstücke in über 150 Länder).

Website: courtyard.io

