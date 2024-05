CordStudio ist ein Online-Händler, der Vintage-inspirierte bedruckte Kleidung, hochwertige Lederwaren und Accessoires anbietet. Einige der wichtigsten Punkte zum Unternehmen: CordStudio wurde 2024 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indien. Sie bieten eine breite Produktpalette für Damen und Herren an, darunter Kleider, Oberteile, Unterteile, Kombiteile, Overalls, Taschen, Geldbörsen und Gürtel. Die Kleidung und Accessoires werden im eigenen Haus entworfen und zeichnen sich durch eine Mischung aus Vintage-inspirierten Drucken und modernen Silhouetten aus. CordStudio verfügt über mehrere physische Einzelhandelsstandorte in ganz Indien, darunter in Gurgaon, Hyderabad, Mumbai und Neu-Delhi. Sie bieten weltweiten Versand an und bieten Erstkunden einen Rabattcode von 10 % an. CordStudio scheint eine Modemarke zu sein, die sich auf die Bereitstellung hochwertiger, stilvoller Kleidung und Accessoires mit Vintage-Ästhetik konzentriert. Ihre Online- und physische Einzelhandelspräsenz ermöglicht es ihnen, Kunden weltweit zu erreichen.

Website: cordstudio.com

