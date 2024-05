Cord ist ein Toolkit zum Hinzufügen umfassender Kollaborationsfunktionen wie Chat, Kommentare und Benachrichtigungen zu digitalen Produkten und Anwendungen. Es soll Entwicklern, Designern und Produktteams dabei helfen, schnell und einfach leistungsstarke Funktionen für die Zusammenarbeit in ihre Software zu integrieren. Wichtige Punkte zu Cord: * Vollständiges SDK für die Zusammenarbeit: Cord bietet ein vollständiges Software Development Kit (SDK) mit vorgefertigten UI-Komponenten, APIs und Integrationen, um Funktionen für die Zusammenarbeit wie Chat, Anwesenheitsindikatoren, Thread-Kommentare und Echtzeitbenachrichtigungen hinzuzufügen. * Anpassbar und flexibel: Die UI-Komponenten von Cord können mithilfe von CSS umfassend angepasst werden, um sie an das Erscheinungsbild der Host-Anwendung anzupassen. Die APIs ermöglichen auch den Aufbau hochgradig maßgeschneiderter Kollaborationserlebnisse. * Native Benutzererfahrung: Cord zielt darauf ab, eine Zusammenarbeitserfahrung zu bieten, die sich nativ und nahtlos innerhalb der Host-Anwendung anfühlt und nicht wie eine externe oder aufgeschraubte Lösung. * Sicher und skalierbar: Die Infrastruktur von Cord ist auf Sicherheit und Skalierbarkeit ausgelegt und verfügt über Funktionen wie die SOC 2-Zertifizierung, um Unternehmensanforderungen zu erfüllen. * Branchenübergreifende Anwendungsfälle: Cord kann auf eine Vielzahl von Anwendungsfällen angewendet werden, vom Hinzufügen von Kommentaren zu Business-Intelligence-Tools über das Ersetzen von Kundensupport-Chats bis hin zur Integration von KI-Assistenten in Dokumenteneditoren. * Schnelle Implementierung: Cord wurde entwickelt, um Funktionen für die Zusammenarbeit schnell zum Laufen zu bringen, mit Open-Source-Demo-Apps und einer „Schnellstart“-Anleitung, die Entwicklern den Einstieg in wenigen Minuten erleichtert. Cord soll ein umfassendes Toolkit sein, das Produktteams in die Lage versetzt, schnell hochwertige, individuelle Zusammenarbeitserlebnisse in ihre Anwendungen zu integrieren.

Website: cord.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Cord verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.