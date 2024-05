Alternativen - Coram AI

Milestone Systems

milestonesys.com

Milestone Systems: Videotechnologie-Software, die Menschen hilft, zu verstehen, was sie sehen – im Sicherheitsbereich und darüber hinaus. Milestone Systems findet Informationen in Videodaten, auf die Menschen reagieren können: – Entweder, um Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, noch einma...