Copia Nonprofits

Copia verbindet gemeinnützige Organisationen mit Spenden lokaler Unternehmen. Wir verschwenden dreimal mehr Lebensmittel, als hungrige Münder zu ernähren sind. Das Problem ist nicht der Mangel an Nahrungsmitteln, sondern die unzureichende Verteilung dieser Nahrungsmittel. Hunger ist kein Knappheitsproblem; Es ist ein Logistikproblem. Zum ersten Mal überhaupt können wir zubereitete und leicht verderbliche Lebensmittel effektiv an diejenigen spenden, die sie brauchen, wenn wir sie am meisten brauchen. Copia ist ein gewinnorientiertes Unternehmen, das eine Technologie entwickelt hat, die es Unternehmen (z. B. Lebensmittelmanagementunternehmen wie Compass Group, Firmenkantinen, Universitäten, Krankenhäusern, Lebensmittelhändlern, Caterern usw.) ermöglicht, ganz einfach die Abholung ihrer überschüssigen Lebensmittel anzufordern, diese abzugleichen, und sicher an gemeinnützige Organisationen in Not geliefert. Mit Copia können Partnerunternehmen nahtlos auf erhebliche Steuereinsparungen zugreifen, die Lebensmittelverschwendung durch Daten und Analysen zu Überschüssen drastisch reduzieren und CO2 aus der Atmosphäre entfernen, während sie gleichzeitig ihre Gemeinde ernähren.

