ConnectPay ist eines der am schnellsten wachsenden E-Geld-Institute (EMI) in Litauen – das führende Fintech-Zentrum in Kontinentaleuropa – und bietet Bankdienstleistungen für internetbasierte Unternehmen. Durch das Angebot einer One-Stop-Shop-Lösung für alle Zahlungsmöglichkeiten unter einem Dach bietet ConnectPay ein reibungsloses Onboarding- und Boutique-Banking-Erlebnis. Die Hauptaktivität und der Schwerpunkt von ConnectPay sind Bankzahlungsdienste für Geschäfts- und institutionelle Kunden: - Zahlungen: Eurozone (sofort) und grenzüberschreitend - Konten: Geschäftlich und getrennt - APIs: Online-Banking und Händler - Zahlungen akzeptieren: Bank- und Kartenzahlungen (NL , FI & DE) – Firmenkarten – BaaS (Banking as a Service) ConnectPay ist von der Bank von Litauen lizenziert und reguliert und unterliegt dem Regulierungsrahmen der Europäischen Zentralbank.

Kategorien : Finance Zahlungsabwicklungssoftware

Website: connectpay.com

