Complianz.io ist eine umfassende Compliance-Lösung, die Website-Eigentümern dabei helfen soll, sich in der Komplexität der Datenschutzgesetze zurechtzufinden, insbesondere der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO) in der Europäischen Union und dem California Consumer Privacy Act (CCPA) in den Vereinigten Staaten. Complianz.io bietet Tools und Dienste, die Website-Eigentümer dabei unterstützen, die Einhaltung dieser Vorschriften zu erreichen und aufrechtzuerhalten und so den Schutz der Privatsphäre und Daten der Benutzer zu gewährleisten. Hauptmerkmale: * Cookie-Zustimmungsverwaltung: Complianz.io bietet Website-Besitzern Tools zur Verwaltung von Cookie-Zustimmungshinweisen und -Richtlinien in Übereinstimmung mit der DSGVO und anderen Datenschutzbestimmungen. Dazu gehören anpassbare Cookie-Banner, Cookie-Scanning und Einwilligungsprotokollierung. * Datenschutzrichtlinien-Generator: Die Plattform bietet einen Datenschutzrichtlinien-Generator, der Website-Eigentümern hilft, Datenschutzrichtlinien zu erstellen und anzupassen, die auf ihre spezifische Website und rechtliche Anforderungen zugeschnitten sind. * Datenverarbeitungsvereinbarungen (DPAs): Complianz.io erleichtert die Erstellung und Verwaltung von DPAs zwischen Website-Eigentümern und Drittanbietern, wie von der DSGVO gefordert. * Cookie-Einwilligungsscan: Complianz.io führt automatisierte Scans von Websites durch, um Cookies und Tracker zu identifizieren und zu kategorisieren und hilft Websitebesitzern dabei, ihre Cookie-Nutzung und Compliance-Verpflichtungen zu verstehen. * Geolocation-Targeting: Die Plattform bietet Geolocation-Targeting, um benutzerdefinierte Cookie-Banner und Datenschutzhinweise basierend auf dem Standort des Besuchers anzuzeigen und so die Einhaltung lokaler Datenschutzgesetze sicherzustellen. * Compliance-Dashboard: Complianz.io bietet Websitebesitzern ein zentrales Dashboard, mit dem sie ihren Compliance-Status überwachen, Einwilligungspräferenzen verwalten und auf Compliance-Dokumentation zugreifen können. * Regelmäßige Updates: Die Plattform bleibt über Änderungen der Datenschutzbestimmungen auf dem Laufenden und bietet regelmäßige Updates und Funktionen, um die kontinuierliche Einhaltung sich ändernder gesetzlicher Anforderungen sicherzustellen. * Expertenunterstützung: Complianz.io bietet Expertenunterstützung und Anleitung, um Websitebesitzern bei Compliance-Problemen, Fragen und Anpassungsbedürfnissen zu helfen. Insgesamt ist Complianz.io eine wertvolle Ressource für Websitebesitzer, die sich in der komplexen Landschaft der Datenschutzbestimmungen zurechtfinden möchten, und bietet umfassende Tools und Unterstützung, um die Einhaltung von DSGVO, CCPA und anderen relevanten Gesetzen zu erreichen und aufrechtzuerhalten.

Website: complianz.io

