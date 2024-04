Produktmerkmale von Commetric Media Analytics: - Kombination quantitativer Medienmessungen auf hohem Niveau mit einer von Menschen durchgeführten, eingehenden qualitativen Analyse, um umfassende Einblicke in die Medienleistung zu erhalten. - Quantitative Messungen wie Aktivität im Zeitverlauf, Share of Voice und Lautstärke nach Format helfen dabei, wettbewerbsfähige Benchmark-Daten bereitzustellen, die durch interaktive Dashboards visualisiert werden. - Qualitative Maßnahmen, einschließlich entdeckter Themen/Themen, Kampagnenbotschaften und Beliebtheit, liefern genaue Einblicke in die Kommunikationsstrategie. - Funktioniert mit allen Medieninhalten in jeder Sprache. - Medienanalysen erfolgen wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich, aber auch auf Ad-hoc-Basis oder für jährliche Abschlussberichte.

Kategorien :

Website: commetric.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Commetric verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.