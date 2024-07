Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Cold Tea Collective ist eine neue Medienplattform, die die wahren Geschichten, Perspektiven und Erfahrungen der nächsten Generation der asiatischen Diaspora teilt. Dem Team liegt es am Herzen, der Community eine Plattform zu bieten, auf der sie sich selbst und die Welt um sie herum besser verstehen und mit ihr in Kontakt treten kann. Wir erzählen es aus dem Herzen, suchen tiefer nach der Wahrheit in jeder Geschichte und streben danach, Inhalte und Konversationen von höchster Qualität zu erstellen.

Website: coldteacollective.com

