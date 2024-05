Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

CoinPayments ist der erste und führende Krypto-Zahlungsabwickler weltweit. Mit über 1 Million Nutzern und mehr als 120.000 registrierten Händlern in über 190 Ländern hat sich CoinPayments zu einem der am weitesten verbreiteten Multi-Krypto-Zahlungssysteme im Internet entwickelt. Seit 2013 haben wir ein komplettes Krypto-Zahlungsgateway entwickelt, das es Händlern ermöglicht, über 100 Kryptowährungen zu akzeptieren und über 2.000 Altcoins zu halten, alles auf einer einzigen Plattform. CoinPayments ist viel mehr als ein Bitcoin-Zahlungsabwickler. Es handelt sich um ein komplettes Krypto-Zahlungsgateway mit innovativen Lösungen wie: * Point-of-Sale-Schnittstelle * Krypto-Rechnungsersteller * Geldbörsen mit mehreren Signaturen * Langzeitspeicher * Mobil- und Desktop-Unterstützung * Branchengünstige Transaktionsgebühr (0,5 %) Zu den in CoinPayments verfügbaren Funktionen gehört auch ein Konvertierungstool, das eine schnelle und effiziente Konvertierung von Kryptowährungen ermöglicht.

Website: coinpayments.net

