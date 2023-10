Coinbase ist eine digitale Währungsbörse mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Sie vermitteln den Umtausch von Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Tezos und vielen anderen mit Fiat-Währungen in etwa 32 Ländern sowie Bitcoin-Transaktionen und -Speicherung in 190 Ländern weltweit.

Website: coinbase.com

