Medicodio Inc steht an der Spitze der Revolutionierung der medizinischen Kodierungsbranche mit unserem hochmodernen, KI-gestützten medizinischen Kodierungsassistenten CODIO. Unsere innovative Technologie unterstützt Einzelpersonen und Organisationen dabei, die Effizienz und den Umsatz zu steigern und gleichzeitig Fehler, Antragsablehnungen, Bearbeitungszeiten und Kosten in medizinischen Kodierungsabläufen zu reduzieren. Durch die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Beschleunigung der Codeauswahl ermöglicht CODIO medizinischen Programmierern, die Bearbeitungszeit für die Codierung zu verkürzen, Fehler bei der Codierung zu minimieren und so die Codegenauigkeit zu verbessern. Unsere KI/ML-Softwaretechnologie unterstützt CODIO, das medizinische Codes vorschlägt, indem es demografische Patienteninformationen aus EHR-Systemen und Notizen/Diagrammen von Ärzten liest. Mit CODIO können wir die Effizienz der Arbeitsabläufe um bis zu 85 % optimieren und die Produktivität um bis zu 45 % steigern. Wir bieten eine umfassende Palette an Funktionen, darunter eine CPT/ICD-Code-Suchfunktion, detaillierte Dashboards, NCCI-Edit-Prüfungen, nahtlose API-Integrationen und automatische Gebühreneingabe. CODIO ist die ideale Lösung für Gesundheitseinrichtungen, Revenue Cycle Management-Unternehmen und medizinische Kodierer, die ihre Kodierungsabläufe optimieren und Zahlungszyklen beschleunigen und gleichzeitig Prüfungsrisiken mit modernster Technologie und Protokollen mindern möchten. Wir laden Sie ein, eine Vorführung mit unserem Team zu vereinbaren, um die Zukunft der medizinischen Kodierung mit CODIO zu erleben.

Website: medicodio.com

