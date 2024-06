Codeamigo ist ein interaktives Codierungs-Tutorial-Tool, das mithilfe von KI Benutzern hilft, das Codieren zu erlernen. Das Tool soll aktuellen und zukünftigen Entwicklern helfen, die ihnen zur Verfügung stehenden Tools zu nutzen. Die Website bietet mundgerechte Tutorials, die darauf abzielen, die Grundlagen des Codierens zu vermitteln. Wie die Website hervorhebt, werden fast 50 % des Codes von KI geschrieben, weshalb es wichtig ist, zu lernen, wie man mit KI programmiert. Die Tutorials werden in einem einfachen Format präsentiert und bieten die Möglichkeit, zwischen den Lektionen vorwärts oder rückwärts zu wechseln. Codeamigo sieht ansprechend und einfach zu bedienen für Anfänger aus, die das Programmieren erlernen möchten. Das Tool bietet eine HTML-basierte Sandbox-Umgebung, Codesandbox, in der Benutzer das Gelernte ausprobieren können. Der Code-Editor ist strukturiert und Benutzer können ihren Code beim Eingeben sofort in Aktion sehen. Codeamigo bietet kein automatisiertes Feedback- oder Bewertungssystem, daher muss der Benutzer seinen Fortschritt bestimmen. Die Website hat ein modernes Design und fühlt sich gut organisiert an. Über die Benutzeroberfläche können Benutzer problemlos zwischen Abschnitten und Lektionen navigieren. Insgesamt ist Codeamigo ein zugängliches Tool für diejenigen, die das Codieren mit KI erlernen möchten. Es bietet einfache und mundgerechte Lektionen für den Einstieg und die HTML-basierte Sandbox-Umgebung Codesandbox bietet einen praktischen Ansatz für das Durcharbeiten von Beispielen.

