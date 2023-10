Coach ist ein globales Modehaus, das 1941 in New York gegründet wurde. Inspiriert vom Geist unserer Heimatstadt stellen wir wunderschöne Dinge her, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind.

Website: coach.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Coach verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.