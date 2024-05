Cable News Network Indonesia (bekannt als CNN Indonesia und abgekürzt als CNN ID) ist ein rund um die Uhr frei empfangbarer indonesischer Nachrichtensender im Besitz von Trans Media in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Discovery unter CNN-Lizenz. Das lokale Franchise-Unternehmen sendet aus den Trans Media-Studios in Süd-Jakarta und präsentiert nationale und internationale Inhalte mit Schwerpunkt auf allgemeinen Nachrichten, Wirtschaft, Sport und Technologie. Die Programme werden 24 Stunden am Tag landesweit über digitale terrestrische Fernsehsender, die Pay-TV-Anbieter Transvision und IndiHome ausgestrahlt. und Live-Streaming-Dienste für ausländische Zuschauer. CNN Indonesia bietet den Zuschauern eine Mischung aus nationalen und internationalen Nachrichten sowie das Neueste aus Wirtschaft und Sport in Bahasa Indonesia. Als Teil einer strategischen Initiative der Content Sales and Partnerships Group von CNN International Commercial stellt CNN Indonesia sicher, dass das Publikum ein wirklich vertrauenswürdiger Nachrichtensender ist.

Website: cnnindonesia.com

