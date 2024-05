Die China Minsheng Bank ist eine nationale Geschäftsbank mit Hauptsitz in Peking. Das Unternehmen bietet Privatkunden, Klein- und Kleinstunternehmen, Firmenkunden und Industriekunden ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an und deckt verschiedene Bereiche wie Bankkarten, Finanzmanagement, Kredite, grenzüberschreitende Finanzierung und Online-Finanzierung ab. Die Minsheng Bank veröffentlichte im Jahr 2023 ihren Jahresbericht und ihren ESG-Sonderbericht (Umwelt, Soziales und Governance), der die Geschäftsbedingungen der Bank und die Erfüllung ihrer sozialen Verantwortung zeigt. In jüngster Zeit hat die China Minsheng Bank viele Ehrungen und Anerkennungen erhalten, darunter die Erlaubnis, eine Niederlassung in London zu eröffnen, und hervorragende Ergebnisse bei der Leistungsbewertung der zugewiesenen Unterstützung durch Zentraleinheiten. Die Minsheng Bank betreibt aktiv grüne Finanz- und Technologiefinanzierungsgeschäfte, wie z. B. die Errichtung eines „grünen Finanzgebäudes“ und die Einführung von Darlehen zur Reduzierung der CO2-Emissionen, was die ökologische und soziale Verantwortung der Bank widerspiegelt. Die Minsheng Bank bietet ihren Kunden Multi-Channel-Dienste, darunter Mobile Banking, WeChat Banking, Telefonbanking usw., um Kunden bequeme Finanzdienstleistungen zu bieten.

Website: cmbc.com.cn

