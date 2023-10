Cloudflare, Inc. ist ein amerikanisches Unternehmen für Web-Infrastruktur und Website-Sicherheit, das Content-Delivery-Network-Dienste, DDoS-Abwehr, Internet-Sicherheit und verteilte Domain-Name-Server-Dienste anbietet. Die Dienste von Cloudflare liegen zwischen dem Besucher einer Website und dem Hosting-Anbieter des Cloudflare-Benutzers und fungieren als Reverse-Proxy für Websites. Der Hauptsitz von Cloudflare befindet sich in San Francisco. Cloudflare war mit mehreren Kontroversen wegen seiner mangelnden Bereitschaft konfrontiert, über sein Netzwerk verbreitete Inhalte zu überwachen – eine Haltung, die das Unternehmen auf der Grundlage des Grundsatzes der freien Meinungsäußerung verteidigt hat. Cloudflare erklärte, dass es sich „weiterhin an die Gesetze halten“ und „allen Kunden dienen“ werde und erklärte weiter: „Unsere eigentliche Rolle ist nicht die eines Internet-Zensors.“ Diese Kontroversen betrafen Cloudflares Politik der Inhaltsneutralität und die anschließende Nutzung seiner Dienste durch zahlreiche umstrittene Websites, darunter The Daily Stormer und 8chan, ein Imageboard, das mit mehreren Massenerschießungen in den Vereinigten Staaten und den Schießereien in der Christchurch-Moschee in Neuseeland in Verbindung gebracht wurde. Unter öffentlichem Druck stellte Cloudflare 2017 seine Dienste für The Daily Stormer und nach der Schießerei in El Paso 2019 für 8chan ein.

Website: dash.cloudflare.com

