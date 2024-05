Gleiche Investition, bessere Ergebnisse mit Cliengo! Sparen Sie Zeit und generieren Sie mehr Umsatz, indem Sie Gespräche auf Web-, WhatsApp- und sozialen Netzwerkkanälen mit Cliengo automatisieren. Was kann man von Cliengo erwarten? * Chatbots mit Entscheidungsbäumen in allen Ihren Kontaktkanälen: Web, WhatsApp, Facebook, Instagram. * Markieren und Bewerten jedes Kontakts auf unserer Plattform. * Automatische Zuordnung zu einem Agenten, abhängig von der Art des Kontakts. * Reaktivierung und Nachverfolgung von Kandidaten mit ausgehenden WhatsApp-Nachrichten. * Generierung ähnlicher Zielgruppen mit Ihren qualitativ hochwertigsten Kontakten. Entwerfen Sie den Konversations-Chatbot, der am besten zu Ihrem Unternehmen passt: Von einfachen Gesprächsbäumen bis hin zu den fortgeschrittensten. Fügen Sie Cliengo zu Ihrer Marketing- und Vertriebsstrategie hinzu, um alle Ihre Kanäle an einem Ort zu automatisieren und zu zentralisieren. Die Cliengo-Plattform hilft Ihnen: * Erfassen Sie die Daten Ihrer Kontakte. * Profilkontakte. * Bewerten Sie Kontakte. * Kampagnen optimieren. * Senden Sie ausgehende Nachrichten auf WhatsApp. * Bieten Sie Echtzeit-Support. Und mehr!

Website: cliengo.com

