Classicquiz.com ist eine Online-Plattform zum Erstellen und Spielen interaktiver Quizze. Benutzer können Quizfragen mit verschiedenen Fragetypen entwerfen, darunter Multiple-Choice, Richtig/Falsch, offene Fragen, Bildbeschriftung und mehr. Mit dem KI-Fragengenerator können Benutzer automatisch Fragen basierend auf einem vom Benutzer bereitgestellten Text erstellen. Merkmale: * Quiz-Erstellung: Erstellen Sie Quiz mit verschiedenen Fragetypen, Bildern und Videos. * Spielen in Echtzeit: Organisieren Sie Live-Quiz, bei denen die Teilnehmer gleichzeitig antworten und die Leistung von Einzelpersonen und Gruppen verfolgen. * Anpassung: Legen Sie Themen, Zeitlimits, Bewertungsregeln und Fragen-Randomisierung zur Personalisierung fest. * Zugänglichkeit: Teilnehmer nehmen an Quizzen über QR-Codes oder einen eindeutigen Code auf ihren Smartphones oder Tablets teil. * Datenanalyse: Sehen Sie sich detaillierte Ergebnisse an, identifizieren Sie Verbesserungsmöglichkeiten und verfolgen Sie den individuellen Fortschritt.

Website: classicquiz.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Classicquiz verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.