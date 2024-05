Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Assistent für generatives Produktdesign für Produktentwicklungsteams. Chordio ist ein generativer Produktdesign-Assistent, der Textbeschreibungen in Designs umwandelt und Produktentwicklungsteams dabei hilft, Designengpässe zu beseitigen. Beispielsweise verwendet ein Produktmanager eines Technologieunternehmens Chordio, um drei Optionen für ein neues Feature-Konzept zu generieren und weiterzuentwickeln und dann das Design in einem einzigen Workshop statt in mehreren Sitzungen zu iterieren und mit dem Team abzustimmen.

Website: chordio.com

