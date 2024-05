ChatNode ist ein KI-Chatbot-Builder, der es jedem ermöglicht, intelligente Chatbots zu erstellen, die auf der GPT-Technologie von OpenAI basieren. Mit ChatNode können Sie einen Chatbot anhand Ihrer eigenen Daten wie Websites, PDFs, Dokumente und Texte trainieren. Der Chatbot kann dann natürliche Gespräche führen und Fragen zu Ihren Daten beantworten. Mit ChatNode können Sie ganz einfach ein Chat-Widget zu Ihrer Website hinzufügen. Es stehen verschiedene Preispläne zur Verfügung, darunter ein kostenloser Plan zum Testen. ChatNode nutzt die leistungsstarken Modelle zur Verarbeitung natürlicher Sprache von OpenAI wie GPT-3. Sie stellen die Daten bereit, mit denen Ihr Chatbot trainiert werden soll, indem Sie entweder eine Verbindung zu einer Website herstellen oder Dokumente hochladen. ChatNode verarbeitet und analysiert diese Daten, um eine Wissensdatenbank zu erstellen. Anschließend optimiert es ein KI-Modell basierend auf Ihren Daten, damit der Chatbot sachkundige Gespräche führen kann. Wenn Website-Besucher mit Ihrem Chatbot interagieren, generiert dieser basierend auf seinem Training menschenähnliche Antworten. Je mehr Daten bereitgestellt werden, desto intelligenter wird der Chatbot. * Trainieren Sie anhand beliebiger Daten – Laden Sie PDFs, Word-Dokumente und Textdateien hoch oder stellen Sie eine Verbindung zu einer Website her, um den Chatbot zu trainieren. Je mehr Daten, desto besser. * Überall einbetten – Fügen Sie den Chatbot ganz einfach mit ein paar Codezeilen zu Ihrer Website hinzu. ChatNode bietet einbettbare Widgets. * Intuitives Dashboard – Mit dem Dashboard können Sie mehrere Chatbots trainieren, verwalten und überwachen. Verfolgen Sie Gespräche und optimieren Sie die Chatbot-Leistung. * Aussehen anpassen – Passen Sie den Namen, den Avatar, die Farben und das Branding des Chatbots an Ihr Unternehmen an. * Slack-Integration – Integrieren Sie Ihren Chatbot mit Slack, um Fragen direkt in Ihrem Arbeitsbereich zu beantworten. * API-Zugriff – Für erweiterte Anpassungen bietet ChatNode API-Zugriff, um auf der Plattform aufzubauen. * Erschwingliche Preise – Pläne beginnen kostenlos und skalieren mit zunehmender Nutzung. Bei jährlicher Abrechnung erhalten Sie 2 Monate gratis.

Website: chatnode.ai

