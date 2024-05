Chatgen ist eine hybride Bot-Chat-Plattform mit benutzerdefinierten Bots. Mit Chatgen können Sie anonyme Website-Besucher automatisch in qualifizierte Leads umwandeln und rund um die Uhr mehr Treffen buchen. ChatGen hat eine durch maschinelles Lernen (ML) unterstützte Engine entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, Chatbots zu haben, die mit Benutzern kommunizieren können. Diese Chatbots helfen Unternehmen funktionsübergreifend: Marketing: Von einfachen Chatbots über Konversations-Landingpages zur Generierung von Leads und Konversationsanzeigen zur Optimierung der CTR bis hin zu eingebetteten Bots, die Click-to-Action optimieren. Chatgen wird in erster Linie verwendet, um Ihre Lead-Erfassung nicht nur auf der Website, sondern auch an Orten zu maximieren, an denen Sie sich befinden Besucher besuchen Ihre Marke. Support: Chatbots, die KI verwenden, um automatisierte Antworten auf häufige Kundenanfragen zu erstellen, wodurch das Support-Personal für die Bewältigung dringenderer Kundensupport-Herausforderungen entlastet wird. Produkterkennung: Chatbots, die Online-Käufern die Produkterkennung erleichtern und so den Umsatz steigern und Aufbau von Loyalität für E-Commerce-Unternehmen.

Website: chatgen.ai

