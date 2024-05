Chatbit ist ein Tool, mit dem Sie Ihren eigenen KI-Chatbot-Assistenten erstellen können, der auf Ihren eigenen Daten trainiert wird, ohne dass eine Programmierung erforderlich ist. Hauptmerkmale: * Datenanpassung: Sie können bis zu 11 Millionen Zeichen benutzerdefinierter Daten (Dateien, Text, Fragen und Antworten) hinzufügen, um den Chatbot zu trainieren. * Anpassung des Erscheinungsbilds: Sie können die Farben, die Position, das Logo und den Namen des Chatbots anpassen. * Persönlichkeitsanpassung: Sie können die Persönlichkeit und den Stil des Chatbots definieren, um Kreativität und Präzision in Einklang zu bringen. * Lead-Sammlung: Der Chatbot kann Leads aus Besuchergesprächen generieren und diese an Sie weiterleiten. Andere Details: * Chatbit bietet für den Einstieg eine kostenlose Version an. * Es werden mehrere Sprachen unterstützt, die spezifischen Sprachen sind jedoch nicht aufgeführt. * Benutzer können die Antworten des Chatbots entsprechend ihren Bedürfnissen anpassen. * Das Erstellen eines Chatbots, das Hinzufügen von Datenquellen und die Integration in die Website kann in weniger als 5 Minuten erledigt werden. * Bei Fragen kann Chatbit per E-Mail unter [email protected] kontaktiert werden. Zusammenfassend bietet Chatbit eine benutzerfreundliche Plattform ohne Code zum Erstellen maßgeschneiderter KI-Chatbots, die auf Ihren eigenen Daten trainiert und direkt in Ihre Website integriert werden, um das Engagement zu steigern, Fragen zu beantworten und Leads zu erfassen.