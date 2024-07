Charley.ai ist ein webbasiertes KI-Tool zum Schreiben von Essays, das mithilfe fortschrittlicher Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache plagiatsfreie Aufsätze generiert. Das Tool wurde entwickelt, um den Prozess des Aufsatzschreibens zu vereinfachen und zu beschleunigen. Dies wird dadurch erreicht, dass Benutzer ein Thema oder einige Schlüsselwörter einreichen können und dann in weniger als 20 Sekunden einen ansprechenden Aufsatz mit bis zu 15.000 Wörtern erstellen. Charley.ai passt sich auch an die gewünschte Klassenstufe des Benutzers an und passt seinen Schreibstil und seine Wortwahl an die Bewertungskriterien an. Das Tool verfügt über einen benutzerfreundlichen Texteditor, mit dem Benutzer ihr Schreiberlebnis durch Auswahl von Aufsatztyp, Ton, Wortanzahl und gewünschter Note personalisieren können. Darüber hinaus verfügt Charley.ai über einen Referenzgenerator und einen adaptiven Schreibstil, mit denen Benutzer mühelos überzeugende Aufsätze verfassen können. Die Plattform bietet eine kostenlose Testversion. Anschließend können Benutzer je nach Bedarf und Budget einen von drei Plänen abonnieren. Charley.ai richtet sich an Studenten, Berufstätige und Unternehmen, die ihre Schreibfähigkeiten verbessern möchten, indem sie ihre Leistung mithilfe von KI-Technologie optimieren. Insgesamt ist Charley.ai ein innovatives Tool, das Benutzern dabei helfen kann, ihre Aufsätze effizient und effektiv zu vervollständigen und gleichzeitig eine … hochwertige Erfahrung beim Verfassen von Essays.

Website: charley.ai

