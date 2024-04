Chainwire ist ein Newswire-Syndizierungsdienst für die Kryptowährungs- und Blockchain-Branche. Chainwire wurde für Kryptowährungsprojekte, Blockchain-Unternehmen, Börsen, Investmentfirmen und PR-Agenturen entwickelt und ermöglicht die gleichzeitige Veröffentlichung von Pressemitteilungen in stark zielgerichteten Krypto-Medienkanälen. Wer sind wir? Chainwire wurde von einem erfahrenen PR-Team mit langjährigen Medienverbindungen entwickelt und bietet Ihnen einen direkten Draht zu Ihrer Zielgruppe. Da wir jahrelang an vorderster Front im Krypto-Newswire-Geschäft tätig waren, haben wir Verbindungen zu allen großen Verlagen der Branche geknüpft. Wie arbeiten wir? Sobald Sie Ihre Pressemitteilung auf Chainwire eingereicht haben, geht unser Redaktionsteam Ihre Inhalte durch und stellt Ihnen seine Erkenntnisse zur Verfügung. Nachdem wir viele Jahre im Krypto- und Blockchain-PR-Bereich tätig waren, wissen wir, wie wir Ihnen dabei helfen können, Ihre PR wirkungsvoller, relevanter und prägnanter zu gestalten. Dann passiert das Wunder, denn Ihre Pressemitteilung wird direkt über die Chainwire-Integration an gezielte Krypto- und Blockchain-Medien weitergeleitet. Sobald die PR verteilt ist, können Sie die Ergebnisse nahezu in Echtzeit analysieren. Warum Chainwire? Durch die automatisierte Verteilung sparen Sie Zeit und Mühe, da der Service von Chainwire Ihre Geschichten auf die Titelseite aller wichtigen Krypto-Medienseiten bringt.

Kategorien :

Website: chainwire.org

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Chainwire verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.