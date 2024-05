Serverlose GPU-Infrastruktur für KI. Führen Sie Machine-Learning-Modelle skalierbar und performant in der Cloud aus. Zahlen Sie nur für das, was Sie nutzen. Cerebrium ist eine Plattform zur Bereitstellung maschineller Lernmodelle auf serverlosen GPUs mit Kaltstartzeiten von weniger als 5 Sekunden. Kunden erzielen im Vergleich zur Nutzung herkömmlicher Cloud-Anbieter in der Regel Kosteneinsparungen von 40 % und können Modelle mit minimalem Engineering-Aufwand auf mehr als 10.000 Anfragen pro Minute skalieren. Schreiben Sie einfach Ihren Code in Python und Cerebrium kümmert sich um die gesamte Infrastruktur und Skalierung. Cerebrium wird von Unternehmen und Ingenieuren von Twilio, Rudderstack, Matterport und vielen mehr verwendet.

Website: cerebrium.ai

