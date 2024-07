Canada Soccer ist der offizielle Dachverband für Fußball in Kanada. In Partnerschaft mit seinen Mitgliedern fördert es das Wachstum und die Entwicklung des Fußballs in Kanada, vom Breitenfußball bis zum Hochleistungsfußball und auf nationaler Ebene. Seine Mission ist es, in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern und Interessengruppen eine Führungsrolle beim Streben nach Spitzenleistungen im Fußball auf nationaler und internationaler Ebene zu übernehmen.

Website: canadasoccer.com

