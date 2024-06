Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Business Generator AI ist ein KI-basiertes Tool, das Benutzern hilft, Geschäftsideen zu generieren, indem es eine Reihe von Fragen zu verschiedenen Aspekten eines Unternehmens beantwortet, wie z. B. Zielkunden, Umsatzmodelle, Technologie, Branche, Investitionen, Wettbewerb, Fachwissen und Umweltauswirkungen und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Das Tool bietet Benutzern in jeder Kategorie eine Reihe von Optionen zur Auswahl und generiert auf der Grundlage ihrer Eingaben eine individuelle Geschäftsidee. Die Zielkunden können entweder Business-to-Customer oder Business-to-Business sein und das Umsatzmodell festlegen kann auf verschiedenen Preisstrukturen und Quellen basieren, wie z. B. Abonnement, Werbung, Provision, Produkt- oder Serviceverkäufe, Freemium oder nutzungsbasiert. Zu den Technologieoptionen gehören künstliche Intelligenz, Blockchain, Internet der Dinge, virtuelle Realität, Geolokalisierung, erweiterte Realität, Big Data, digitale Produkte, Marktplatz, maschinelles Lernen, Robotik oder 3D-Druck. Benutzer können aus einer Reihe von Branchen wählen, beispielsweise Technologie , Bildung, Finanzen, Gesundheitswesen, Fertigung, Immobilien, Transport, Einzelhandel, Lebensmittel, Unterhaltung, Zuhause oder Umwelt. Das Tool berücksichtigt auch das Wettbewerbsniveau im ausgewählten Markt oder in der ausgewählten Branche, die erforderlichen Anfangsinvestitionen, das Fachwissen, die Umweltauswirkungen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Insgesamt bietet Business Generator AI Benutzern einen strukturierten Ansatz zur Generierung von Geschäftsideen mithilfe von KI Technologie, was sie zu einem wertvollen Werkzeug für Unternehmer, Start-up-Gründer und jeden macht, der neue Geschäftsmöglichkeiten erkunden möchte.

Website: business-generator.vercel.app

